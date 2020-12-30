Путин подписал закон о запрете цензуры в интернете

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Владимир Путин подписан закон, направленный на борьбу с цензурой со стороны зарубежных интернет-платформ по отношению к материалам российских СМИ. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

По новому закону Роскомнадзор наделяется правом блокировать полностью или частично те платформы, которые ограничивают значимую информацию на территории РФ по ряду факторов. К ним относятся национальность, язык, происхождение и иные параметры.

Кроме того, документ запрещает дискриминацию в отношении материалов российских средств массовой информации. Уточняется, что в ответ на подобные действия Россия примет меры, указанные в законе о суверенном интернете.

Блокировку будет инициировать Генпрокуратура по согласованию с МИД РФ. Те ресурсы, которые уличат в нарушении нового закона, попадут в список порталов, нарушающих основополагающие права и свободы человека. В 2020 году информацию российских СМИ блокировали такие сервисы, как Twitter, Facebook и YouTube.

Ранее закон о блокировке интернет-ресурсов за цензуру против российских СМИ одобрили в Совете Федерации.

