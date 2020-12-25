Совфед одобрил закон о штрафах для соцсетей за отказ удалить запрещенную информацию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Совет Федерации на последнем заседании осенней сессии одобрил проект закона о введении для соцсетей штрафов за неудаление запрещенных данных, в том числе содержащих призывы к экстремизму, пропаганду наркотиков и детскую порнографию.

Закон направлен на подпись Владимиру Путину. Его действие коснется YouTube, Twitter, Instagram и Facebook.

За отказ владельцев сайта, информационного ресурса или провайдера хостинга от удаления запрещенной информации физическим лицам будет грозить штраф от 50 до 100 тысяч рублей (от 100 до 200 тысяч при повторном нарушении), должностным лицам – от 200 до 400 тысяч рублей (от 500 тысяч до 800 тысяч при повторном), юридическим лицам – от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.

За повторное нарушение штраф для юридических лиц составит от 1/20 до 1/10 совокупного размера выручки за календарный год, предшествующий тому, в котором было совершено нарушение, либо за предшествующую дате совершения правонарушения часть календарного года, когда нарушение было выявлено. При этом сумма штрафа должна быть не менее 4 миллионов рублей.

Ранее Госдума в окончательном, третьем чтении приняла закон о борьбе с запрещенным контентом в соцсетях. С 1 февраля они будут обязаны самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент.

Это касается материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информации, склоняющей детей к совершению опасных незаконных действий, данных о способах изготовления и использования наркотиков, способах совершения самоубийства и призывах к нему, рекламе дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино.