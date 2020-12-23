Госдума приняла закон об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ

11:26
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Госдума на пленарном заседании приняла закон об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ. Это следует из данных Системы обеспечения законодательной деятельности.
Теперь иностранным интернет-платформам будут грозить меры за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности. Причем это коснется не только соцсетей, но и крупных IT-платформ, таких как Twitter, Facebook и YouTube.
Решение о мерах в отношении иностранных платформ будет приниматься по согласованию с МИД России. Генпрокурор сможет присвоить владельцу ресурса статус допускающего дискриминацию против российских СМИ.
Такая инициатива стала ответной мерой на цензуру в отношении российских СМИ в иностранных соцсетях. Иностранный ресурс, отменивший цензуру, должен будет проинформировать об этом Роскомнадзор. В этом случае генпрокурор по согласованию с МИД сможет отменить решение о мерах.
Законом предусмотрена возможность блокировки, замедления трафика и административных штрафов. Как сообщили РИА Новости, штраф для интернет-платформ за цензуру в отношении российских СМИ будет составлять от нескольких тысяч до трех миллионов рублей.
Ранее Роскомнадзор попросил российские IT-компании создать отечественные видеохостинги из-за цензуры YouTube в отношении российских СМИ. Также служба обратилась к ведущим интернет-компаниям страны с просьбой помочь российским СМИ в их популяризации. Ведомство также потребовало от американской компании Google снять ограничения с агентства Anna News.
В России могут заблокировать Facebook, Twitter и YouTube из-за цензуры
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