Роскомнадзор обвинил Google в цензуре из-за ограничений на фильм о Беслане

12:55
Роскомнадзор назвал недопустимыми ограничения со стороны администрации YouTube на распространение фильма "Беслан. Фильм Александра Рогаткина". Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее видеохостинг пометил документальную картину как недопустимую.
"Расценив действия администрации YouTube как акт цензуры, Роскомнадзор потребовал при работе сервисов компании Google на территории Российской Федерации строгого соблюдения законодательства по распространению информации", – указано в заявлении пресс-службы ведомства.
В Google оперативно ответили на претензию со стороны Роскомнадзора. Представители компании объяснили, что платформа YouTube может накладывать возрастные ограничения на контекст, в том числе на документальные фильмы и репортажи. Критерием в данном случае выступает содержание роликов.
"Если контент содержит сцены насилия или неприятные изображения и дает при этом достаточно контекста, мы можем оставить видео, но наложить на него возрастные ограничения. Примеры таких случаев – новостные репортажи или документальные фильмы", – заявили в Google.
Представители интернет-гиганта подчеркнули, что на YouTube запрещено публиковать контент с изображениями насилия или жестокости, и назвали безопасность зрителей, авторов и партнеров своим приоритетом.
В июле 2020 года видеохостинг заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". На ситуацию отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая призвала правозащитников обратить внимание на факт "политической цензуры".
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