Захарова призвала правозащитников отреагировать на блокировку "Царьграда" в YouTube

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ожидает реакции правозащитного сообщества на блокировку аккаунта телеканала "Царьград" в видеохостинге YouTube, передает RT.

По ее словам, решение Google – "политическая цензура, нарушение свободы выражения мнений и принципа равного доступа к информации". "Это произошло в важный для всех христиан в России праздник – День крещения Руси", – отмечается в комментарии.

Захарова считает, что "американские монополисты технологического рынка идут на поводу у официального Вашингтона". Дипломат указала, что власти США проводят "кампанию по зачистке глобального информационного поля от российских источников".

Представитель МИДа добавила, что Google не обращает внимание на обращения со стороны "Царьграда" по данной теме. В сообщении Google говорится, что аккаунт телеканала заблокирован в связи с "законом о санкциях и нарушением правил торговли".

Председатель совета директоров группы компаний "Царьград" Константин Малофеев находится под санкциями Европейского Союза с 2014 года в связи с событиями на востоке Украины.