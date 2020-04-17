В Кремле оценили блокировку аккаунтов российских СМИ в компании Google

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал блокировку аккаунтов российских СМИ компанией Google, сообщает ТАСС.
Вопрос был задан в связи с инцидентом в отношении Федерального агентства новостей. Ранее Google заблокировал их аккаунт, а также канал на YouTube, в котором содержались репортажи и документальные фильмы агентства.
Песков сообщил, что в Кремле к таким мерам относятся "чрезвычайно негативно". Он выразил надежду, что Google отменит эту меру.
"Мы считаем это недопустимым. Мы надеемся, что соответствующие решения будут пересмотрены", – прокомментировал Песков.
Ранее с YouTube-канала телекомпании НТВ был удален ролик с обращением президента России Владимира Путина к россиянам. Роскомнадзор потребовал объяснения от компании Google в связи с инцидентом. В частности, в ведомстве отметили, что такая политика нарушает положение Конституции РФ о запрете цензуры в стране.
Затем глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов рассказал, что сенаторы планируют разобраться в ситуации с удалением обращения Путина.
Видео в итоге было восстановлено, а Google признал это действие ошибочным.
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