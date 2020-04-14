СФ намерен разобраться с удалением Google обращения президента РФ к гражданам

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Комиссия Совфеда по защите государственного суверенитета намерена разобраться в ситуации с удалением Google обращения президента России Владимира Путина к гражданам в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщил глава комиссии Андрей Климов, передает РИА Новости.
"Наш старый знакомый, Google, также отметился. Там чудесным образом стали исчезать сюжеты", – заявил он. Речь идет об удалении видео, размещенного на платформе YouTube. Позднее ролик с обращением главы государства был восстановлен.
Климов обратил внимание, что компания Google удаляет также видео, на которых российские врачи-вирусологи рассказывают о ситуации с COVID-19. При этом какие-либо причины для блокировки сюжетов со стороны руководства сервиса не называются.
В свою очередь в Google, по словам сенатора, давали невнятные объяснения по каждому случаю и удалению записей с врачами, но нужна дополнительная проверка.
"Наша комиссия должна этим поинтересоваться глубоко и серьезно", – заметил Климов.
Ранее Роскомнадзор потребовал объяснить удаление с YouTube обращения Путина. В запросе указывается, что действия видеохостинга нарушают положение Конституции РФ о запрете в России цензуры.
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