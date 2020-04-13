Роскомнадзор потребовал обьяснить удаление с YouTube обращения Путина

Фото: ТАСС/Andrew Matthews/PA Wire/PA Images

Роскомнадзор направил руководству Google запрос с требованием объяснить причины удаления с YouTube-канала телекомпании НТВ обращения Владимира Путина к гражданам, сообщает пресс-служба ведомства.

В запросе указывается, что действия видеохостинга нарушают положение Конституции РФ о запрете в России цензуры.

В Роскомнадзоре отметили, что в последнее время случаев блокировки на глобальных площадках информации российских СМИ стало больше. В том числе это касается заявлений официальных лиц с оперативным информированием граждан о развитии ситуации с коронавирусом, предпринимаемых государством мерах по противодействию пандемии.

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам из-за ситуации с коронавирусом 8 апреля. Он заявил, что страна справится с распространением коронавируса. Президент подчеркнул, что "все проходит, и это пройдет" и что Россия "не раз проходила через серьезные испытания".

Кроме того, российский лидер рассказал о задачах регионов РФ. Так, он поручил Минфину обеспечить регионам гибкость и свободу маневра в распределении средств на противодействие COVID-19.