Мишустин утвердил список медицинских услуг, предусматривающих налоговый вычет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перечень медицинских услуг, оплата которых учитывается при определении суммы социального налогового вычета.

Соответствующий документ опубликован на сайте правительства России. В нем содержатся медицинские услуги и дорогостоящие виды лечения, оказанные на платной основе и предусматривающие получение налогового вычета.

В перечень попали такие формы медицинской помощи, как оказание скорой и первичной помощи, за исключением высокотехнологичной. Кроме того, в список вошли услуги по паллиативной медпомощи, в том числе оказанные в рамках санаторно-курортного лечения, кроме тех, что включены в список дорогостоящих способов лечения.

В последние же входят стоматологические услуги, а также оказанные в рамках высокотехнологичной помощи, которая включает в себя методы, включенные в программу государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи.

Дорогостоящими признаны услуги, связанные с лечением бесплодия и использованием программ суррогатного материнства. Также в этот перечень вошла преимплантационная генетическая диагностика, в том числе при которой используются изделия, которые поддерживают жизнеспособность органов и систем организма человека.

Ранее Владимир Путин подписал закон, допускающий продажу лекарств через интернет во время эпидемий и иных чрезвычайных ситуаций. Исключением является реализация сильнодействующих, психотропных и наркотических веществ.