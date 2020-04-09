Мишустин утвердил список медицинских услуг, предусматривающих налоговый вычет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перечень медицинских услуг, оплата которых учитывается при определении суммы социального налогового вычета.
Соответствующий документ опубликован на сайте правительства России. В нем содержатся медицинские услуги и дорогостоящие виды лечения, оказанные на платной основе и предусматривающие получение налогового вычета.
В перечень попали такие формы медицинской помощи, как оказание скорой и первичной помощи, за исключением высокотехнологичной. Кроме того, в список вошли услуги по паллиативной медпомощи, в том числе оказанные в рамках санаторно-курортного лечения, кроме тех, что включены в список дорогостоящих способов лечения.
В последние же входят стоматологические услуги, а также оказанные в рамках высокотехнологичной помощи, которая включает в себя методы, включенные в программу государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи.
Дорогостоящими признаны услуги, связанные с лечением бесплодия и использованием программ суррогатного материнства. Также в этот перечень вошла преимплантационная генетическая диагностика, в том числе при которой используются изделия, которые поддерживают жизнеспособность органов и систем организма человека.
Ранее Владимир Путин подписал закон, допускающий продажу лекарств через интернет во время эпидемий и иных чрезвычайных ситуаций. Исключением является реализация сильнодействующих, психотропных и наркотических веществ.
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