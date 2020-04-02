Ежедневно врачи поликлиник оказывают медпомощь на дому 8 тысячам пациентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Городские поликлиники ориентированы в первую очередь на оказание медицинской помощи на дому. Для этого в них усилена выездная служба, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, с начала марта врачи выездных бригад в среднем в день обслуживают почти восемь тысяч вызовов на дому. Причем особое внимание уделяется пациентам с признаками ОРВИ и гриппа, горожанам старшего возраста и пациентам с хроническими заболеваниями.

"В условиях, когда в городе высок риск распространения новой коронавирусной инфекции, мы ориентируем поликлиническое звено на оказание медицинской помощи пациентам на дому", – заявила вице-мэр. Она отметила, что к работе поликлиник дополнительно привлечены ординаторы.

Ракова обратила внимание, что вызов врача на дом позволит исключить риск заражения людей в транспорте и поликлинике. Она призвала граждан при вызове обязательно сообщить о недавней поездке за границу, о контактах с людьми, прибывшими оттуда или о контакте с больным новой коронавирусной инфекцией.

Уже на месте врач проведет осмотр, а при необходимости назначит взятие анализа на коронавирус и составит программу лечения, пояснила заммэра. Она добавила, что все сотрудники выездной службы обеспечиваются средствами индивидуальной защиты.

Москвичам советуют воздержаться от похода в медицинскую организацию без крайней необходимости. При симптомах заболеваний лучше вызвать врача на дом.

В Москве разработано мобильное приложение "Социальный мониторинг" для пациентов, которые лечатся от коронавируса на дому. Оно позволит правоохранительным органам убедиться в том, что режим самоизоляции соблюдается.

Накануне Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что в Москве умерли пять пожилых пациентов с COVID-19. У каждого из них были сопутствующие заболевания, в том числе сахарный диабет и онкология. Позже стало известно еще о троих умерших.

За последние сутки в 35 регионах России подтвердили 440 случаев заражения COVID-19. Всего в стране на данный момент зарегистрировано 2777 случаев коронавирусной инфекции в 75 регионах. Вылечилось 190 человек, скончались 24 человека.

По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 827 тысяч человек, свыше 40 тысяч скончалось.