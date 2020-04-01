Для больных COVID-19 москвичей создадут мобильное приложение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице разработано мобильное приложение "Социальный мониторинг" для пациентов, которые лечатся от коронавируса на дому. Оно позволит правоохранительным органам убедиться в том, что режим самоизоляции соблюдается.

Специалисты разработали приложение, чтобы обеспечить безопасность граждан и избежать дальнейшего распространения коронавируса. Разработка способна автоматически отслеживать геолокацию пользователя.

Приложение фиксирует не трек перемещения, а факт покидания адреса, по которому человек самоизолировался. Чтобы убедиться в том, что пользователь не оставил телефон, приложение будет периодически направлять push-уведомления с запросом дополнительной идентификации с помощью фото. Если режим самоизоляции будет нарушен, об этом узнают правоохранительные органы.

Руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко сообщил, что в ближайшие дни заработает полноценная версия приложения.

"Приложением будут пользоваться пациенты, которые выбрали лечение на дому и подписали необходимое согласие. В этом документе в том числе полностью прописано, к каким данным смартфона получит доступ приложения", – подчеркнул Лысенко.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Сергею Собянину обеспечить контроль за соблюдением гражданами режима карантина на территории Москвы с помощью операторов мобильной связи и сервисов mos.ru.

29 марта мэр столицы ввел ограничения на передвижения по городу. Квартиру разрешается покидать только в крайних случаях. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра.