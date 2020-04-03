Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

03 апреля, 19:15

Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств на время ЧС и эпидемий

власть общество медицина

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств на время ЧС и эпидемий. Об этом сообщает РИА Новости.

Законом разрешена также удаленная продажа рецептурных препаратов. Ограничение касается только сильнодействующих, психотропных и наркотических веществ.

Накануне закон об онлайн-продаже лекарств одобрил Совет Федерации. Такое решение сенаторы приняли в ходе заседания верхней палаты парламента.

В соответствии с законом лекарства теперь можно купить через интернет с доставкой на дом.

Ранее Владимир Путин подписал закон о штрафах за онлайн-продажу поддельных лекарств. Штраф устанавливается в размере от 75 до 200 тысяч рублей. Для должностных лиц сумма штрафа выше – при нарушении потребуется заплатить от 150 до 600 тысяч рублей.

Депутат Государственной думы Наталья Костенко в беседе с Москвой 24 заявила, что разрешение онлайн-продажи лекарств может негативно сказаться на розничной торговле в аптеках. По мнению политика, ущерб будет понесет и в части выплаты налогов.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать