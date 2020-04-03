Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств на время ЧС и эпидемий. Об этом сообщает РИА Новости.

Законом разрешена также удаленная продажа рецептурных препаратов. Ограничение касается только сильнодействующих, психотропных и наркотических веществ.

Накануне закон об онлайн-продаже лекарств одобрил Совет Федерации. Такое решение сенаторы приняли в ходе заседания верхней палаты парламента.

В соответствии с законом лекарства теперь можно купить через интернет с доставкой на дом.

Ранее Владимир Путин подписал закон о штрафах за онлайн-продажу поддельных лекарств. Штраф устанавливается в размере от 75 до 200 тысяч рублей. Для должностных лиц сумма штрафа выше – при нарушении потребуется заплатить от 150 до 600 тысяч рублей.

Депутат Государственной думы Наталья Костенко в беседе с Москвой 24 заявила, что разрешение онлайн-продажи лекарств может негативно сказаться на розничной торговле в аптеках. По мнению политика, ущерб будет понесет и в части выплаты налогов.

