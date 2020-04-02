Фармзаводы Москвы продолжают работу в штатном режиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Московские заводы фармацевтических компаний продолжают работать в штатном режиме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента инвестиционной и промышленной политики.
"В Москве работают 15 крупных и средних производителей медикаментов, они продолжают деятельность в штатном режиме", – заявил заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
Он отметил, что в фармацевтических компаниях столицы работает порядка 11 тысяч человек. Всем работникам ежедневно измеряют температуру, в рабочих помещениях проводят дополнительную дезинфекцию. Сотрудники обеспечены масками и антисептиками.
В пресс-службе добавили, что московский завод фармацевтической компании "Сервье" на прошлой неделе запустил систему маркировки и прослеживаемости лекарственных препаратов. В будущем специалисты планируют увеличить мощность производства лекарств с маркировкой при сохранении скорости производства.
"Сегодня наш Центр поддержки экономики работает в режиме скорой помощи, помогая компаниям решать самые разные проблемы – от трудностей с поставками сырья из-за границы до транспортных и логистических ограничений", – добавил Ефимов.
Еще один из ключевых поставщиков лекарств из перечня жизненно важных лекарств – Московский эндокринный завод. Он также полностью обеспечен ресурсами для бесперебойного производства лекарств. На предприятии создан штаб по предотвращению угрозы распространения коронавируса.
"Фармацевтика – важнейшая отрасль для города и его жителей. Это не только обеспечение населения важнейшими лекарственными препаратами, но и высокооплачиваемые рабочие места", – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.
С 30 марта в Москве действуют дополнительные меры по борьбе с угрозой распространения коронавируса. В частности, для всех москвичей вне зависимости от возраста установлен домашний режим самоизоляции. Необходимость совершения поездки на работу входит в перечень ситуаций, допускающих выход гражданина из квартиры.
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