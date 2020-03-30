Путин заявил, что в аптеках и магазинах не должно быть очередей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в магазинах и аптеках нужно создать особый порядок обслуживания. По словам главы государства, с новыми правилами клиенты не будут стоять в плотных очередях, передает РИА Новости.
Он обратил внимание, что нельзя допускать большого скопления граждан. "Как говорят специалисты, рекомендуемая дистанция между людьми – это полтора-два метра. Надеюсь, что все уже об этом знают", – заявил Путин во время совещания с полпредами.
Кроме того, он подчеркнул, что все структуры жизнеобеспечения, включая магазины, аптеки, системы ЖКХ, непрерывные производства, органы власти, на этой неделе продолжают работать.
В ходе телевизионного обращения к россиянам Путин объявил период с 30 марта по 3 апреля нерабочим с сохранением зарплаты. Данное решение принято в связи с необходимостью предотвращения угрозы быстрого распространения COVID-19.
Согласно последним данным, в России зафиксировали более 1,8 тысячи заболевших, вылечились 66 человек. За весь период умерло девять человек.
Ранее стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ, согласно которому будет создан координационный центр, выявляющий недостоверную информацию о коронавирусе.
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