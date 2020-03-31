Московский НПЗ продолжает работать в штатном режиме

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Московский нефтеперерабатывающий завод "Газпром нефти" продолжает функционировать в штатном режиме с соблюдением всех мер безопасности.

Выпуск продукции осуществляется в соответствии с производственным планом. Предприятие отличается высокой степенью автоматизации, в связи с чем не требуется большого количества работников для поддержания цикла производства, сообщили в пресс-службе Московского НПЗ.

Также сообщается о выполнении санитарно-эпидемиологических норм в условиях угрозы распространения коронавируса. Подчеркивается, что на предприятии выполняются все предписания из указа мэра Москвы Сергея Собянина, а также рекомендации Минздрава и Роспотребнадзора.

"Предприятие работает с соблюдением всех необходимых мер безопасности. На всех проходных организовано бесконтактное измерение температуры у сотрудников. В помещениях проводится дезинфекция контактных поверхностей, установлены дозаторы с антисептиками. Помещения укомплектованы бактерицидными лампами для дезинфекции. Мы понимаем всю важность бесперебойного снабжения рынка топливом и максимально ответственно подходим к решению этой задачи", – рассказал генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер.

Кроме того, сообщается, что на предприятии организовано обеспечение антисептическими и защитными средствами. Между работниками установлена предписанная социальная дистанция. На предприятии провели учения, которые продемонстрировали высокую степень готовности сотрудников к нештатным ситуациям.

Отмечается, что среди работников Московского НПЗ не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусом. При возвращении сотрудников из отпусков для них организуют предварительный медицинский осмотр. Сообщается, что все работники оперативно получают информацию о мерах профилактики и предупреждения инфицирования COVID-19.

С 30 марта в Москве действуют дополнительные меры по борьбе с угрозой распространения коронавируса. В частности, для всех москвичей вне зависимости от возраста установлен домашний режим самоизоляции. Необходимость совершения поездки на работу входит в перечень ситуаций, допускающих выход гражданина из квартиры.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал всех столичных жителей оставаться дома в период нерабочей недели, утвержденный президентом России Владимиром Путиным.