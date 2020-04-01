Путин подписал закон о штрафах за онлайн-продажу поддельных лекарств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий наказание за онлайн-продажу поддельных лекарств и биологически активных добавок. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, за продажу фальсифицированных и контрафактных препаратов устанавливается административная ответственность. Штрафы за нарушение для граждан будут составлять от 75 до 200 тысяч рублей. Должностные лица должны будут заплатить от 150 до 600 тысяч рублей.
То же взыскание будет предназначено для индивидуальных предпринимателей, нарушивших закон. Кроме того, для них может быть избрана мера наказания в виде административного приостановления их деятельности на срок до 90 суток.
Временно прекратить свою работу придется и юридическим лицам, нарушившим закон. Что касается возможного денежного взыскания, то для них оно составит от 2 до 6 миллионов рублей.
Закон вступит в силу с момента его официального опубликования. Инициатором законопроекта стала группа депутатов во главе с Ириной Яровой.
Кроме того, Владимир Путин 1 апреля подписал закон, который вводит и уголовную ответственность за продажу фальсифицированных препаратов через интернет. Также смягчили наказание для нарушителей валютного законодательства. Помимо этого, Владимир Путин утвердил ежегодное проведение Общероссийской минуты молчания в День памяти и скорби (22 июня).
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