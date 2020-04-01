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Общество

16:38

Путин подписал закон о Всероссийской минуте молчания 22 июня

общество власть

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин подписал закон о ежегодном проведении Общероссийской минуты молчания 22 июня, в День памяти и скорби. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В пояснительной записке отмечается, что минута молчания могла бы отмечаться в 12:15 по московскому времени – когда в 1941 году в эфир вышло обращение к советским гражданам о нападении нацистской Германии и начале Отечественной войны.

Кроме того, предусматривается возможность публикации списков фамилий погибших, выявленных в ходе поисковой работы, не только в СМИ, но и в интернете.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение о переносе из-за коронавируса парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пока не принималось.

По словам представителя Кремля, вопрос о возможности проведения парада и о его формате "еще предстоит решить с учетом того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация".

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