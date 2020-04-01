Уголовную ответственность за нарушения валютного законодательства смягчили в РФ

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Президент России Владимир Путин подписал закон о смягчении уголовной ответственности за нарушения валютного законодательства, говорится на сайте Кремля.

Согласно документу, уголовное наказание ожидает тех, кто ранее был подвержен административному наказанию за нарушение требований валютного законодательства о зачислении или возврате средств, совершенное в крупном размере.

Кроме того, в законе прописываются суммы крупного и особо крупного размера нерепатриированных денежных средств. Так, крупной считается сумма от 100 миллионов рублей, особо крупной – 150 миллионов рублей.

Также законом закрепляется одинаковая повышенная уголовная ответственность за перечисленные деяния, которые были совершены как группой лиц по предварительному сговору, так и организованной группой.

Ранее Владимир Путин подписал пакет законов о защите и поощрении инвестиций. Согласно ему, инвесторы будут получать возмещение затрат на создание инфраструктуры.