Путин подписал пакет законов о защите и поощрении инвестиций

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий заключать с инвесторами соглашение о защите и поощрении капиталовложений. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, инвесторы будут получать возмещение затрат на создание инфраструктуры. Минимальный объем финансовых вложений, позволяющий заключение соглашения, должен составлять 250 миллионов рублей в сферах здравоохранения, образования, культуры и спорта, 500 миллионов рублей – в области цифровой экологии, экономики и сельского хозяйства, 1,5 миллиарда рублей – в обрабатывающем производстве, 5 миллиардов рублей – в других областях.

В то же время заключение соглашения невозможно при инвестировании в такие сферы, как добыча нефти и газа, производство табачной и алкогольной продукции, а также жидкого топлива. Закон не распространяется и на игорный бизнес, оптовую и розничную торговлю, а также строительство административно-деловых и торговых центров и жилых домов.

Подписанный закон устанавливает сроки действия соглашения о защите и поощрения капиталовложений. Так, для проектов с инвестициями до 5 миллиардов рублей предусматривается подписание соглашения на шесть лет, от 5 до 10 миллиардов – на 15 лет, от 10 миллиардов – на 20 лет. На последние также распространяется оговорка на неналоговые платежи (на срок до трех лет) и вывозные таможенные пошлины.

Кроме того, в закон входит создание госинформсистемы "Капиталовложения". В ней будет содержаться информация о соглашениях. Также с помощью системы можно будет заключать их в электронном виде. Кроме того, в "Капиталовложениях" разместят и перечень мер господдержки.

Замглавы министерства финансов России Андрей Иванов отметил, что благодаря принятию этого закона появится возможность привлечь не менее 30 триллионов рублей инвестиций. Он отметил, что ежегодно в России будут заключать от 100 до 150 таких соглашений с общим объемом финансовых вложений в размере от 7 до 10 миллионов рублей.

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