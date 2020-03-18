Депутат прокомментировала легализацию продажи лекарств и алкоголя в Сети

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Депутат Государственной думы Наталья Костенко в беседе с Москвой 24 высказала свои опасения по вопросу легализации продажи лекарств и алкоголя через интернет, предложенные главой Сбербанка.

По мнению политика, это может привести к массовому закрытию продуктовых и аптечных точек, что в свою очередь скажется на наличии рабочих мест и количестве поступающих в бюджет налогов с розничной торговли.

"Произойдет значительный удар по розничной торговле, а розница – это налоги, которые получает государство с предпринимателей, это рабочие места", – отметила Костенко.

Она считает, что перед рассмотрением законопроекта о легализации продажи алкоголя и медикаментов через интернет необходимо просчитать все возможные риски. Костенко отметила, что депутатам необходимо понять, что заменит розничную торговлю в данном экономическом секторе.

По мнению парламентария, предпринимателям просто станет невыгодно оплачивать дорогостоящие торговые площади. "Они все просто закроются", – заявила депутат.

Ранее СМИ сообщили, что глава Сбербанка Герман Греф выступил за легализацию доставки на дом безрецептурных лекарств и алкоголя на фоне ситуации с коронавирусом. По его словам, на данный момент идет обсуждение данного вопроса на уровне правительства и Госдумы.