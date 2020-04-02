Совет Федерации одобрил закон об онлайн-продаже лекарств в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Совет Федерации одобрил закон об онлайн-продаже лекарств. Такое решение сенаторы приняли в ходе заседания верхней палаты парламента.

В соответствии с законом лекарства теперь можно купить через интернет с доставкой на дом. Законом также разрешается дистанционная продажа лекарств по рецептам, кроме сильнодействующих, психотропных и наркотических веществ.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин ранее отмечал, что введение закона позволит людям лучше соблюдать режим самоизоляции из-за коронавируса. Депутат отмечал, что особенно данный закон актуален для пенсионеров и страдающих хроническими заболеваниями людей.

Накануне Владимир Путин подписал закон о штрафах за онлайн-продажу поддельных лекарств. Нарушителю могут назначить штраф в размере от 75 до 200 тысяч рублей. Должностные лица должны будут заплатить от 150 до 600 тысяч рублей.

31 марта в Совете Федерации РФ одобрили закон об ответственности за продажу лекарств по завышенным ценам. Максимальный штраф за данное нарушение составит 500 тысяч рублей.

Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц он будет установлен в двукратном размере излишне вырученных средств за весь период такой реализации, не превышающий одного года.

