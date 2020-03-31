В СФ одобрили закон об ответственности за завышение цен на лекарства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В Совете Федерации одобрили закон об ответственности за продажу лекарств по завышенным ценам, сообщает РИА Новости.

Согласно документу, в Кодексе об административных правонарушениях прописывается ответственность за реализацию лекарственных препаратов по намеренно завышенным ценам.

Штраф за завышение стоимости лекарств составит от 250 до 500 тысяч рублей для граждан. Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц он будет установлен в двукратном размере излишне вырученных средств за весь период такой реализации, не превышающий одного года.

Кроме того, по новому закону усиливается административная ответственность за незаконное осуществление частной охранной деятельности. В случае если она производится без лицензии или оказывается людьми без подтвержденного статуса частного охранника, граждане облагаются штрафами. Так, нарушение положений документа грозит штрафом от 2,5 до 5 тысяч рублей для граждан, от 5 до 10 тысяч для должностных лиц и от 30 до 60 тысяч для юрлиц.

Отмечается, что повторное нарушение предусматривает штрафные санкции в размере от 5 до 10 тысяч рублей или обязательные работы сроком до 200 часов для граждан, дисквалификацию сроком до 3 лет для должностных лиц, а также штраф от 65 до 130 тысяч или административную приостановку деятельности сроком до 90 дней для юридических лиц.

Ранее Госдума одобрила законопроект о госрегулировании цен на лекарства. Он дает правительству РФ право ограничивать максимальные цены на лекарства при чрезвычайной ситуации или угрозе эпидемии.