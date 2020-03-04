ФАС начала проверку 41 оптового продавца масок на наличие ценового сговора

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала анализ действий 41 оптового продавца медицинских масок на предмет возможного сговора с целью завышения цен. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на замглавы ФАС Андрея Цариковского.
"Мы получили и исследуем данные (о продажах масок. – Прим. ред.) по 41 оптовику, там будут приняты меры <...>, если обнаружим хоть какие-то малейшие (нарушения. – Прим. ред.), то никакого либерализма у нас в принятии решений не будет", – сказал Цариковский.
Он добавил, что антимонопольная служба будет анализировать данные не только на предмет возможного завышения цен, но и по координации обращения товара на рынке.
В январе ведомство зафиксировало рост розничных цен на медицинские маски почти во всех российских регионах. В ведомстве заявили, что в случае обнаружения нарушения со стороны производителей или оптовиков антимонопольной службой будут применены все необходимые меры, в том числе "очень жесткие наказания за картель".
19 февраля стало известно, что ФАС России зафиксировала дефицит медицинских масок в Москве и Карачаево-Черкесии. В материалах ФАС отмечалось, что под дефицитом подразумевается нехватка масок более чем в 50% обследованных аптечных организаций региона.
Позднее Сергей Собянин заявил, что в технополисе "Москва" развертывается собственное производство защитных медицинских масок и средств индивидуальной защиты. Создается дополнительный неснижаемый запас.
Мэр города отмечал, что в городе также усилен дезинфекционный режим на объектах массового сосредоточения людей: на спортивных, зрелищных, культурно-массовых объектах, в торговых центрах и на рынках. Кроме того, усилен дезинфекционный режим в общественном транспорте, включая такси и каршеринг.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения COVID-19 был поднят до очень высокого.
Согласно последним данным, число зараженных уханьской пневмонией в Китае превысило 80 тысяч человек, скончалось 2981, излечилось более 49,8 тысячи граждан.
Можно ли купить медицинские маски в аптеках
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