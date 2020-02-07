ФАС пригрозила жестким наказанием за завышение цен на медицинские маски

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) зафиксировала рост розничных цен на медицинские маски в январе почти во всех российских регионах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя ведомства Андрея Цариковского.
Он отметил, что цены повысили производители и оптовики. На сегодняшний день лидером по превышению цен в оптовом сегменте оказалась Адыгея, там подорожание масок произошло в 15 раз.
"К сожалению, подняли цены и производители. Например, один из производителей в Санкт-Петербурге поднял в январе цены на трехслойные маски в 10 раз", – указал замглавы службы.
В ведомстве заявили, что продолжают детально изучать ситуацию с ценами на медицинские маски в российских городах. В случае обнаружения нарушения со стороны производителей или оптовиков антимонопольной службой будут применены все необходимые меры, в том числе "очень жесткие наказания за картель".
Кроме того, специалисты считают необходимым создание оперативного штаба, куда войдут администрации субъектов РФ, Росздравнадзор, антимонопольные ведомства и правоохранительные органы.
"В некоторых регионах такая работа уже отлажена. В Санкт-Петербурге, где была сложная ситуация с ценами на маски, уже создан оперативный штаб", – указал замруководителя ФАС.
Ранее Вячеслав Володин дал поручение трем думским комитетам разобраться с завышением цен на противовирусные препараты и маски в аптеках. Комитеты по охране здоровья, контролю и регламенту и экономической политике должны проанализировать ситуацию и запросить у депутатов Госдумы информацию о таких фактах по их избирательным округам.
Президент РФ поручил отбирать лицензии у аптек, которые завышают цены на препараты в связи с коронавирусом. Владимир Путин заверил, что, если закроются недобросовестные компании, нехватки препаратов не будет.
Число смертей от нового коронавируса в Китае уже превысило 600 человек, количество инфицированных в этой стране дошло до 31 тысячи 161 человека. Из них 4 тысячи 821 человек находится в тяжелом состоянии.
В столичных аптеках повысились цена на медицинские маски
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