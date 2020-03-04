Жириновский получил в подарок от Москвы 24 защитную маску

16:28
Жириновский рассказал, сколько должна стоить маска в России
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский получил в подарок от Москвы 24 фирменную защитную маску.
Примерив индивидуальное средство защиты, политик заявил, что производство масок необходимо увеличивать, чтобы люди могли в свободном доступе их приобретать и не бояться за свое здоровье.
Кроме того, Жириновский высказался о завышении цен на противовирусные средства. По его мнению, подобного допускать ни в коем случае нельзя.
"Никакого повышения цен не должно быть, как стоит 50 рублей маска, по этой цене и должна продаваться, чтобы вся страна, все граждане могли в любой момент купить любое количество масок", – заявил он.
При этом Жириновский отметил, что их необходимо менять 2–3 раза в день.
Ранее лидер ЛДПР выступил с предложением о введении жестких мер за фейки о коронавирусе. В частности, он заявил о наказании в виде смертной казни для тех, кто делает фальшивые вбросы.
Впервые эпидемия коронавируса вспыхнула в конце декабря в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения коронавируса подняли до очень высокого.
Согласно последним данным, число зараженных уханьской пневмонией в Китае превысило 80 тысяч человек, скончался 2981, излечилось более 49,8 тысячи граждан.
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