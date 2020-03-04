Что предлагают столичные аптеки против коронавируса

Остались ли маски в столичных аптеках

Найти медицинские маски в Москве не так просто. Их не оказалось ни в одной из аптек в районе станции метро "Аэропорт", передает телеканал Москва 24.

Фармацевты заявили, что каждый день заказывают маски, однако в ответ приходит лишь отказ. Также некоторые сообщают, что индивидуальные средства защиты нельзя будет купить до лета.

Отмечается, что при малейших симптомах обычного ОРВИ не нужно идти в аптеку за какими-либо препаратами. Специалисты рекомендуют неотложно вызывать врача на дом.

Несмотря на это, в некоторых аптеках продавцы предлагают лечить коронавирус сильными противовирусными медикаментами и каплями в нос. Однако пока никакого лекарства от COVID-19 нет, вакцина находится на стадии разработки.

Ранее в столице был выявлен один заболевший коронавирусом.

Известно, что этот человек путешествовал по Италии, после чего вернулся в Россию, где у него и обнаружили уханьскую пневмонию. Также были госпитализированы все люди, которые общались с инфицированным.

Кроме того, всех прибывших в Москву с симптомами ОРВИ будут направлять в больницу в Коммунарке. Помимо этого, все столичные аэропорты оснастили тепловизорами. Система контроля проходит также в детских садах и школах.

На сегодняшний день число зараженных коронавирусом в Китае превысило 80 тысяч человек, скончался 2981 человек, излечилось более 49,8 тысячи жителей.