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Общество

13:16

Подверженным стрессу россиянам рекомендовали не читать новости о коронавирусе

общество происшествия безопасность

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Руководитель отдела неотложной психиатрии и помощи центра психиатрии и наркологии имени Сербского призвала россиян, подверженных депрессии, не читать новости о коронавирусе.

"Людям с нестабильной нервной системой проще вообще не читать новости и не переживать. Особенно это касается фейковой информации, ведь нагнетание волнения – довольно серьезная вещь", – приводит "Газета.ру" слова специалиста.

По мнению члена Российского общества психиатров Алексея Абрамова, угнетающая новостная повестка способна привести к высшей форме панической атаки. Он отметил, что даже у здорового человека на фоне тревожных сообщений может повыситься давление, что может привести к сердечному приступу, инфаркту или инсульту.

Так, в группе риска находятся те граждане, которые пребывают в стрессовом состоянии или предрасположены к депрессивным настроениям. Кроме того, в эту категорию людей входят и пожилые россияне.

В связи с распространением фейковых новостей о COVID-19 в Минкомсвязи предупредили о наказании. При этом в ведомстве отметили, что с начала года жалоб на подобную информацию в министерство не поступало.

Ранее сообщалось о том, что в мире стали отказываться от рукопожатий и других физических контактов. На фоне вспышки коронавируса люди изобретают новые способы приветствия, в частности здороваться локтями или стопами ног.

Из-за коронавируса во всем мире изобретают новые способы приветствия

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения COVID-19 был поднят до очень высокого.

Согласно последним данным, число зараженных уханьской пневмонией в Китае превысило 80 тысяч человек, скончалось 2981, излечилось более 49,8 тысячи граждан.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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