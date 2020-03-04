Подверженным стрессу россиянам рекомендовали не читать новости о коронавирусе

13:16
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Руководитель отдела неотложной психиатрии и помощи центра психиатрии и наркологии имени Сербского призвала россиян, подверженных депрессии, не читать новости о коронавирусе.
"Людям с нестабильной нервной системой проще вообще не читать новости и не переживать. Особенно это касается фейковой информации, ведь нагнетание волнения – довольно серьезная вещь", – приводит "Газета.ру" слова специалиста.
По мнению члена Российского общества психиатров Алексея Абрамова, угнетающая новостная повестка способна привести к высшей форме панической атаки. Он отметил, что даже у здорового человека на фоне тревожных сообщений может повыситься давление, что может привести к сердечному приступу, инфаркту или инсульту.
Так, в группе риска находятся те граждане, которые пребывают в стрессовом состоянии или предрасположены к депрессивным настроениям. Кроме того, в эту категорию людей входят и пожилые россияне.
В связи с распространением фейковых новостей о COVID-19 в Минкомсвязи предупредили о наказании. При этом в ведомстве отметили, что с начала года жалоб на подобную информацию в министерство не поступало.
Ранее сообщалось о том, что в мире стали отказываться от рукопожатий и других физических контактов. На фоне вспышки коронавируса люди изобретают новые способы приветствия, в частности здороваться локтями или стопами ног.
Из-за коронавируса во всем мире изобретают новые способы приветствия
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения COVID-19 был поднят до очень высокого.
Согласно последним данным, число зараженных уханьской пневмонией в Китае превысило 80 тысяч человек, скончалось 2981, излечилось более 49,8 тысячи граждан.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: