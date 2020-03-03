Корпуса новой больницы в Коммунарке оснащены всем необходимым для пациентов на карантине

18:25
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Корпуса нового медицинского комплекса в Коммунарке оснащены всем необходимым для пациентов на карантине. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.
"Пациентам, которые находились в инфекционной клинической больнице № 1 с симптомами ОРВИ, был предложен перевод в новый медицинский комплекс в Коммунарке, где обустроены все необходимые для пациентов условия", – заявили в пресс-службе.
В департаменте рассказали, что в корпусах для пациентов оборудованы палаты с разобщенным пребыванием с одно-двухместным размещением, в которых имеются индивидуальные санузлы и система обеззараживания воздуха.
В больничном корпусе также имеются современные реанимационные, в том числе для проведения искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации. Помимо этого, в стационаре сформированы бригады из врача-инфекциониста, пульмонолога, эпидемиолога, анестезиолога, реаниматолога, врачей скорой медицинской помощи.
В новую клинику будут доставлять пациентов с симптомами ОРВИ, прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Находившиеся на карантине пациенты имеют право выходить из своих палат в масках и респираторах, которые необходимо менять каждые три часа. С правилами каждый пациент ознакамливается при поступлении в стационар.
"В указанном отделении размещаются только пациенты с ОРВИ, палаты заполняются по одинаковой симптоматике заболевания и срокам пересечения границы РФ либо по дате контакта с заболевшим, что не является нарушением действующих санитарных норм и правил", – подчеркнули в департаменте.
Накануне Сергей Собянин объявил о введении дополнительных профилактических мер в связи с обнаружением первого случая заражения коронавирусом в столице. Мэр отметил, что все московские аэропорты работают в усиленном режиме, проверяя всех прибывших из Китая, Ирана, Южной Кореи и Италии. В городских больницах подготовлены дополнительные места для пациентов с подозрением на вирус. Собянин попросил горожан соблюдать введенные ограничения и выполнять профилактические меры.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения COVID-19 был поднят до очень высокого.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян избегать поездок за границу. В случае если это невозможно, она рекомендовала максимально сократить сроки пребывания там.
По последним данным, число зараженных уханьской пневмонией в Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2943, излечилось более 47,2 тысячи человек. Всего в мире зарегистрировано более 90,3 тысячи подтвержденных случаев заболевания.
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