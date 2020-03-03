Жириновский предложил жесткие меры за фейки о коронавирусе

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести жесткие меры для распространителей недостоверной информации о коронавирусе, сообщает РИА Новости.

"Чтобы не было фальшивых вбросов, создающих панику в стране, нужно временно ввести смертную казнь за распространение фальшивой информации о коронавирусе", – заявил депутат.

Он напомнил, что в 1941 году, когда была опасность захвата Москвы, столичной милиции разрешали расстреливать паникеров.

"Прекратилась паника. Человек сто расстреляли – и тишина... Без этого было не остановить панические настроения. Так и сейчас с коронавирусом", – заключил Жириновский.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения COVID-19 был поднят до очень высокого.

Число зараженных коронавирусом в Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2943, излечилось более 47,2 тысячи человек. Всего в мире зарегистрировано более 90,3 тысячи подтвержденных случаев заболевания.

