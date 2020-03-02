Вирусолог рассказал, поможет ли приход весеннего тепла в борьбе с коронавирусом

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Директор Федерального научно-исследовательского центра вирусологии и микробиологии НИОКР Денис Колбасов в диалоге с Москвой 24 не исключил, что при потеплении вероятность заражения коронавирусом снизится. По мнению вирусолога, такое предположение было сделано из-за прохождения других эпидемий.
Колбасов отметил, что практика – лучшее мерило, и призвал не спешить с окончательными выводами, а дождаться потепления.
"Весна – она везде разная. В Африке начинают появляться случаи заражения, в Европе, в США. В каждом из этих регионов разный климат, разное понятие весны. Надо воспринимать, что есть определенная зависимость между климатическими условиями и заболеваемостью", – заявил вирусолог.
Ранее заместитель директора РАН Владислав Белов, ссылаясь на Институт Роберта Коха, заявил, что COVID-19 не любит тепла и опасность заражения с приходом теплой погоды снизится.
Число зараженных коронавирусом в Китае уже превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечилось более 44,4 тысячи человек. Всего в мире зарегистрировано 88,9 тысячи подтвержденных случаев заболевания.
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