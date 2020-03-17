Госдума одобрила законопроект о госрегулировании цен на лекарства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который дает правительству РФ право ограничивать максимальные цены на лекарства при чрезвычайной ситуации или угрозе эпидемии.

Также проект предусматривает право кабмина устанавливать предельно допустимые розничные цены, если за 30 календарных дней розничные цены на такие лекарства и медицинские изделия в регионах выросли более чем на 30%. Согласно документу, предельно допустимые розничные цены будут устанавливаться не более чем на 90 календарных дней.

Авторами проекта выступили глава фракции ЕР Сергей Неверов, председатель Госдумы Вячеслав Володин, первый зампред ЕР Андрей Исаев и председатель думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов.

По словам Володина, принятие этого закона очень важно именно сейчас, когда российские власти предпринимают все необходимые меры по борьбе с распространением коронавируса.

"Наблюдавшийся в последние дни по всей стране острый дефицит медицинских масок и антисептических гелей – следствие не только ажиотажного спроса, но и действий перекупщиков, продающих эти товары небольшими партиями по многократно завышенным ценам", – заявил он.

Спикер нижней палаты парламента обратил внимание, что на рост стоимости и отсутствие в аптеках некоторых медицинских изделий и лекарств жаловались не только граждане, но и власти регионов, которые через механизм госзакупок обеспечивают больницы, поликлиники и социальные учреждения всем необходимым.

Володин заявил, что Госдума обеспечит приоритетное рассмотрение законопроекта, чтобы защитить граждан от желающих нажиться на страхах. Во втором чтении проект планируется принять 18 марта, а в третьем – 19 марта.

На этой неделе нижняя палата также может рассмотреть законопроект о дистанционной продаже лекарственных препаратов.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил разрешить заказ безрецептурных лекарств через интернет. Глава кабмина дал еще несколько поручений. Россиянам на карантине должны обеспечить особый порядок выплаты больничных, а медработникам, занимающимся профилактикой распространения коронавируса, будут положены стимулирующие выплаты.

С 17 марта на месяц на таможне запустят "зеленый коридор" для товаров первой необходимости. В городах уберут ограничения для транспорта торговых сетей.

Первые сообщения о случаях заражения коронавирусом COVID-19 появились в декабре 2019 года. Эпицентром эпидемии стал город Ухань в китайской провинции Хубэй. 11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире.

После этого вирус распространился по Европе и ряду других стран мира. По данным ВОЗ, число случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80,8 тысячи, из них 3 226 пациентов скончались, свыше 68,8 тысячи излечилось. Общее число инфицированных во всем мире достигло более 167,5 тысячи человек.

В России зарегистрировано 93 случая инфицирования. 79 пациентов находятся в стационаре, 4 выздоровели. Семеро заразились при контакте с заболевшими на территории России, остальные 86 – завозные случаи. Порядка 15 тысяч человек остается под медицинским наблюдением, они абсолютно здоровы.