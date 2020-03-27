ФАС контролирует стоимость тестов и оборудования для лечения коронавируса

10:57
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Цены на тесты и оборудование для диагностики и лечения коронавируса находятся под контролем ФАС, сообщил глава службы Игорь Артемьев.
"Поскольку любой поставщик на рынке вот этих медицинских изделий в данном случае является практически монопольным, ФАС следит за этим, будет за этим следить", – приводит слова Артемьева ТАСС.
По его словам, контролируется "вся цепочка, связанная с наличием поставок необходимого оборудования, тестирующих полосок, различных других тест-систем".
В начале марта ФАС начала проверку 41 оптового продавца масок на наличие ценового сговора. Антимонопольная служба анализировала данные не только на предмет возможного завышения цен, но и по координации обращения товара на рынке.
В январе ФАС зафиксировала рост розничных цен на медицинские маски почти во всех российских регионах. В ведомстве заявили, что в случае обнаружения нарушения со стороны производителей или оптовиков антимонопольной службой будут применены все необходимые меры, в том числе "очень жесткие наказания за картель".
Согласно последним данным ВОЗ, в мире заражено уже более 460 тысяч человек, более 21 тысячи скончалось.
Нужно ли носить медицинскую маску здоровым людям
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