Токсиколог рассказал, как сделать бюджетный антисептик в домашних условиях

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Врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов заявил, что сделать антисептики можно самостоятельно. Однако специалист рассказал радио Sputnik, что средство для обработки лучше покупать.
В связи с распространением коронавирусной инфекции кожные антисептики начали пользоваться спросом. При этом иногда их не всегда удается купить, но, по словам Водовозова, бюджетные санитайзеры можно сделать и дома.
Для изготовления потребуются этиловый и изопропиловый спирт.
"Должно быть как минимум 65-70% объема спирта. Кроме того, берется обычный глицерин и 3-процентная перекись водорода. Важно, что не 33%, которая промышленная и используется, например, при обработке бассейнов, – делится токсиколог.
Он обратил внимание, что все компоненты можно найти в строительных магазинах. Кроме того, медик уточнил, что ни один из видов спирта не должен попадать на слизистые оболочки.
В России зарегистрировали 840 человек с коронавирусом. На Москву приходится 546 случаев, из которых 136 выявлено за последние сутки.
По последним данным ВОЗ, в мире коронавирусом заразилось свыше 460 тысяч человек, более 20 тысяч скончалось.
Ранее стало известно, что определять у пациентов коронавирусную инфекцию можно при помощи флюорографии.
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