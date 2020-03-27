В Минздраве оценили риск летального исхода при COVID-19 у пожилых

07:10
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Главный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева заявила, что риск смертельного исхода при коронавирусе у людей старше 60 лет составляет 3,3 процента.
При этом у тех, кто старше 70 лет он возрастает до 8 процентов, старше 80 лет – 15-20 процентов, указала директор Российского геронтологического научно-клинического центра.
Она уточнила, что у пожилых людей течение любой инфекции проходит тяжелее, чем у остальных. Дело в том, что с возрастом ослабевает иммунная система, передает РИА Новости.
Поэтому, когда пожилой человек встречается с инфекцией, то иммунитет вырабатывается с трудом, резюмировала доктор медицинских наук в разговоре с журналистами.
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко ранее сообщил, что пик распространения коронавируса в Москве придется на середину-конец следующей недели.
Путин оценил работу медицинского центра в Коммунарке
Владимир Путин объявил дни с 28 марта по 3 апреля выходными с сохранением зарплаты. Мера необходима для предотвращения распространения коронавируса в стране.
На следующей неделе в Москве закроются кафе, рестораны, пункты розничной торговли и отдельные городские парки. Продуктовые магазины и аптеки будут работать.
В России зарегистрировано 840 человек с коронавирусом. На Москву приходится 546 случаев, из которых 136 выявлено за последние сутки.
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