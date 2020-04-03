Необходимо обезопасить медиков при борьбе с COVID-19 – Мишустин

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Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал обеспечить полную безопасность деятельности медицинских работников при борьбе с коронавирусной инфекцией.

"В борьбе с опасной болезнью прежде всего должны быть защищены врачи, медсестры, младший медицинский персонал, которые ежедневно сталкиваются с ней лицом к лицу, самоотверженно выполняют свой профессиональный долг", – приводит ТАСС его слова.

Кроме того, глава кабмина потребовал от региональных учреждений здравоохранения контроля за тем, чтобы все больницы были укомплектованы ключевыми специалистами, к которым он отнес инфекционистов, пульманологов и анастезиологов.

Ранее сообщалось, что кабмин выделит более 5 миллиардов рублей на поддержку медиков, которые работают с пациентами, заразившимися коронавирусом.