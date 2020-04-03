Кабмин выделит более 5 млрд рублей на поддержку медиков

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Более 5 миллиардов рублей выделят регионам на поддержку медиков, которые работают с пациентами, заразившимися коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

Деньги возьмут из суммы в 10,2 миллиарда рублей, выделенной Минздраву для стимулирования врачей. Остальные 5,11 миллиарда остались в качестве резерва.

На данный момент в России зарегистрировано 3548 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах, на Москву приходится большая их часть – 2475.

2 апреля стало известно о продлении ранее введенных в Москве ограничений до 1 мая. Они касаются порядка работы заведений общественного питания, магазинов розничной непродовольственной торговли и городских парков. Все эти места останутся закрытыми.

Владимир Путин также продлил нерабочие дни до конца апреля. Указ с новыми распоряжениями президента по ситуации с коронавирусом уже подписан.