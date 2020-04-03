Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

10:46

Более 730 ординаторов приступили к работе в городских поликлиниках

медицина город общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В городских поликлиниках работу усилили более 730 ординаторов, которые принимают пациентов в медучреждениях и выезжают на дом.

Также в поликлиниках организована маршрутизация, которая позволяет разделить потоки здоровых и больных пациентов. Там, где возможно, сделали отдельные входы для пациентов с температурой, признаками ОРВИ и гриппа, всем вошедшим в здание измеряют температуру, усилены выездные службы для оказания помощи на дому.

Пациенты, у которых повышенная температура и есть признаки ОРВИ, получают медицинские маски.

"Городские поликлиники сейчас в первую очередь переориентированы на работу на выезде, в связи с этим нагрузка на них увеличивается. Поэтому для работы мы дополнительно привлекаем ординаторов из медицинских вузов. В настоящее время уже более 730 молодых специалистов приступили к работе", – сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Отмечается, что у всех ординаторов есть первичная аккредитация для работы врачами-терапевтами участковыми. Каждый день они принимают пациентов в поликлиниках, а также выезжают на дом.

Ординаторы перед началом работы прошли обучение в системе ЕМИАС, подробный инструктаж по работе с пациентами с подозрением на COVID-19 и получили возможность вести прием самостоятельно.

Ранее Сергей Собянин поблагодарил медиков столицы за работу по борьбе с коронавирусом COVID-19. Мэр отметил комплексную работу всей городской системы здравоохранения. На данный момент большая нагрузка выпадает на бригады скорой помощи, которые берут анализы и доставляют пациентов с подозрением на COVID-19 в медучреждения.

Кроме того, в столице работает call-центр, дающий рекомендации по телефону, и аналитический штаб, проверяющий людей с высоким риском заражения.

По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 900 тысяч человек, свыше 45 тысяч скончалось.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать