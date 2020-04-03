Более 730 ординаторов приступили к работе в городских поликлиниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В городских поликлиниках работу усилили более 730 ординаторов, которые принимают пациентов в медучреждениях и выезжают на дом.
Также в поликлиниках организована маршрутизация, которая позволяет разделить потоки здоровых и больных пациентов. Там, где возможно, сделали отдельные входы для пациентов с температурой, признаками ОРВИ и гриппа, всем вошедшим в здание измеряют температуру, усилены выездные службы для оказания помощи на дому.
Пациенты, у которых повышенная температура и есть признаки ОРВИ, получают медицинские маски.
"Городские поликлиники сейчас в первую очередь переориентированы на работу на выезде, в связи с этим нагрузка на них увеличивается. Поэтому для работы мы дополнительно привлекаем ординаторов из медицинских вузов. В настоящее время уже более 730 молодых специалистов приступили к работе", – сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Отмечается, что у всех ординаторов есть первичная аккредитация для работы врачами-терапевтами участковыми. Каждый день они принимают пациентов в поликлиниках, а также выезжают на дом.
Ординаторы перед началом работы прошли обучение в системе ЕМИАС, подробный инструктаж по работе с пациентами с подозрением на COVID-19 и получили возможность вести прием самостоятельно.
Ранее Сергей Собянин поблагодарил медиков столицы за работу по борьбе с коронавирусом COVID-19. Мэр отметил комплексную работу всей городской системы здравоохранения. На данный момент большая нагрузка выпадает на бригады скорой помощи, которые берут анализы и доставляют пациентов с подозрением на COVID-19 в медучреждения.
Кроме того, в столице работает call-центр, дающий рекомендации по телефону, и аналитический штаб, проверяющий людей с высоким риском заражения.
По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 900 тысяч человек, свыше 45 тысяч скончалось.
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