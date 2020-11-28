Роскомнадзор просит IT-компании создать отечественные видеохостинги для российских СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Роскомнадзор попросила российские IT-компании создать отечественные видеохостинги из-за цензуры YouTube в отношении российских СМИ, сообщает пресс-служба ведомства.

Также служба обратилась к ведущим интернет-компаниям страны с просьбой помочь российским СМИ в их популяризации. Ведомство также потребовало от американской компании Google снять ограничения с агентства Anna News.

"Целенаправленная политика цензурирования в отношении российских средств массовой информации недопустима и нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Требуем в максимально короткие сроки снять все ограничения доступа к YouTube-каналам Anna News", – говорится в сообщении.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о санкциях для иностранных сайтов за цензуру против российских СМИ. За ограничение доступа к общественно значимой информации на территории РФ по расовой, национальной и политической принадлежности предусматриваются административные штрафы, блокировка и замедление трафика.