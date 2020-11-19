В Госдуму внесли проект о санкциях для иностранных сайтов за цензуру

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
В Госдуму внесли законопроект о санкциях для иностранных сайтов за цензуру против российских СМИ, сообщает РИА Новости.
Согласно документу, за ограничение доступа к общественно значимой информации на территории РФ по расовой, национальной и политической принадлежности предусматриваются административные штрафы, блокировка и замедление трафика.
Предполагается, что данный закон будет распространяться на владельцев порталов, которыми пользуются россияне, в том числе от имени зарегистрированных СМИ.
Один из авторов законопроекта об ответных мерах за ограничение доступа к информации Антон Горелкин рассказал, что штраф для интернет-платформ за цензуру российских СМИ будет составлять от нескольких тысяч до 3 миллионов рублей.
Ранее Роскомнадзор потребовал у Twitter снять ограничения к репортажу российского телеканала. В ведомстве расценивают ограничения как акт цензуры, нарушающий принципы обеспечения свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.
Роскомнадзор также обвинил Google в цензуре из-за ограничений на фильм о Беслане. В ведомстве назвали недопустимыми ограничения со стороны администрации YouTube на распространение фильма. Ранее видеохостинг пометил документальную картину как недопустимую.
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