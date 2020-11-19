Иностранные сайты планируют наказывать за цензуру против СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Госдуму собираются внести законопроект об ответных санкциях в отношении иностранных интернет-платформ за цензуру против российских СМИ, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с текстом документа.

Авторами законопроекта выступили парламентарии от разных фракций. Они предлагают ввести меры за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности. Причем касаться это будет не только соцсетей, но и крупных IT-платформ.

Согласно источнику, главный принцип закона – это ограничение доступа. Речь идет о случаях, когда блокируют аккаунты российского телевидения в соцсетях или снимают с показа кино, сделанное российскими телевизионщиками. Второй принцип – ограничение доступа к информации по расовой, национальной, политической принадлежности.

Отвечать в России планируется блокировкой, замедлением трафика и штрафами за неисполнение требований Роскомнадзора. Отмечается, что решение о мерах будут принимать по согласованию с МИД.

Ранее Роскомнадзор потребовал у Twitter снять ограничения к репортажу российского телеканала. В ведомстве расценивают ограничения как акт цензуры, нарушающий принципы обеспечения свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

Роскомнадзор также обвинил Google в цензуре из-за ограничений на фильм о Беслане. В ведомстве назвали недопустимыми ограничения со стороны администрации YouTube на распространение фильма. Ранее видеохостинг пометил документальную картину как недопустимую.