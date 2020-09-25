Захарова прокомментировала действия Facebook в отношении российских аккаунтов

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала блокировку российских аккаунтов в Facebook как вмешательство в дела РФ. Об этом она заявила в эфире телеканала "Россия-24".

Дипломат назвала решение американской соцсети "зачисткой информационного поля".

"Мне кажется, уже речь идет именно об элементах вмешательства в наши дела, потому что речь идет о блокировке наших информационных ресурсов", – заявила Захарова.

Представитель МИД РФ отметила, что в официальном заявлении Facebook было указано, что соцсеть "обезвредила три группы учетных записей из России". Такая формулировка якобы указывает на то, что РФ выполняет некие агрессивные действия.

Захарова также подчеркнула, что зарубежные сервисы как будто бы устанавливают национальные границы в информационном пространстве и намерены продолжать работу в этом направлении.

Американская компания Facebook удалила в своих соцсетях три сети аккаунтов из РФ. Причиной стало нарушение политики "в отношении иностранного или правительственного вмешательства". Под удаление попали 214 аккаунтов.

