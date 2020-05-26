Twitter заблокировал аккаунт посольства Ирана в РФ

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Администрация Twitter заблокировала официальный аккаунт посольства Ирана в России без объяснения причин, сообщает "Газета.ру".

Как отмечается, Тегеран отправил запрос в компанию с просьбой разъяснить причину блокировки. В Twitter на запрос пока не ответили.

Ранее Twitter приостановил действие аккаунта дипломатической миссии России в Сирии после того, как на странице посольства появилось сообщение с критикой международной организации "Белые каски" на основе данных министерства обороны.