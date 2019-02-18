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Часто ищут

12:24

Facebook заблокировал страницы проекта RT

технологии общество

12:24

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Фото: портал Москва 24/Яна Дейнега

Компания Facebook заблокировала страницы одного из проектов RT. Об этом заявила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.

"Facebook заблокировал наши проекты с миллиардами просмотров", – пишет Симоньян в своем Telegram-канале.

RT поясняется, что проект In the Now, страницы которого оказались заблокированы, делает ведущая телеканала Анисса Науэй. У проекта и нескольких его сателлитов более 2,5 миллиарда просмотров видео. Сотрудники телеканала предполагают, что страницы заблокированы по запросу американского телеканала CNN за то, что они "скрывали связь с Кремлем".

В январе 2019 года сообщалось, что Роскомнадзор получил ответы от Facebook и Twitter на свой запрос о локализации баз персональных данных пользователей. До этого руководство социальных сетей планировало локализовать персональные данные своих пользователей-россиян до конца 2018 года.

технологии общество

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