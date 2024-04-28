Кабмин РФ отменил экспортные пошлины на уголь с 1 мая

Фото: 123RF/fotovlad

Правительство РФ приняло решение об отмене экспортных пошлин на уголь с 1 мая по 31 августа. Об этом сообщается в телеграм-канале кабмина.

"Это решение направлено на поддержку предприятий угольной отрасли", – объясняется в сообщении.

Как напомнили в правительстве, гибкие экспортные пошлины на вывоз каменного угля с привязкой к курсу рубля ввели с 1 марта. Размер пошлины составляет от 4 до 7% в зависимости от курса национальной валюты. При курсе менее 80 рублей за доллар пошлина нулевая.

Ранее кабмин предусмотрел дополнительную тарифную квоту на вывоз зерновых культур в текущем году, она составит пять миллионов тонн. Квота на экспорт ячменя, пшеницы, меслина, ржи и кукурузы предусмотрена до 30 июня. Распределять объем зерновых культур на внешнем рынке будет министерство сельского хозяйства РФ.

До этого стало известно, что правительство РФ ввело временный запрет на экспорт твердой пшеницы. Данная мера направлена на обеспечение продовольственной безопасности и поддержку стабильной ситуации с ценами на продукты из твердой пшеницы на внутреннем рынке.

