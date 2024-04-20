Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 апреля, 11:13

Экономика

Кабмин РФ утвердил дополнительную тарифную квоту на вывоз зерновых культур в этом году

Фото: 123RF/fotokostic

Кабмин предусмотрел дополнительную тарифную квоту на вывоз зерновых культур в текущем году, она составит пять миллионов тонн. Соответствующая информация появилась на портале правительства.

"Эта мера нацелена на поддержку сельхозпроизводителей. Учитывая рекордный урожай зерновых в 2023 году и достаточную обеспеченность такой продукцией внутреннего рынка, аграрии смогут осуществить дополнительные поставки за рубеж", – отмечается в публикации.

Квота на экспорт ячменя, пшеницы, меслина, ржи и кукурузы предусмотрена до 30 июня. Распределять объем зерновых культур на внешнем рынке будет министерство сельского хозяйства РФ.

Кабмин объясняет, что система квот поддерживает баланс между рынком зерновых внутри страны и экспортной частью. Поставки облагаются плавающей пошлиной, зависящей от цен.

Ранее Минсельхоз РФ предложил ввести до 31 декабря 2024 года квоты на ввоз в страну семян нескольких сельхозкультур. Предлагалось ввести квоты в отношении картофеля, пшеницы и меслина, ржи, ячменя, кукурузы и других.

В апреле стало известно, что российские власти планируют создать зерновую биржу БРИКС, что только укрепит Москву как ключевого поставщика.

Путин заявил, что Запад пустил зерновую сделку под откос

Читайте также


экономика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика