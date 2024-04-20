Кабмин РФ утвердил дополнительную тарифную квоту на вывоз зерновых культур в этом году

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Кабмин предусмотрел дополнительную тарифную квоту на вывоз зерновых культур в текущем году, она составит пять миллионов тонн. Соответствующая информация появилась на портале правительства.

"Эта мера нацелена на поддержку сельхозпроизводителей. Учитывая рекордный урожай зерновых в 2023 году и достаточную обеспеченность такой продукцией внутреннего рынка, аграрии смогут осуществить дополнительные поставки за рубеж", – отмечается в публикации.

Квота на экспорт ячменя, пшеницы, меслина, ржи и кукурузы предусмотрена до 30 июня. Распределять объем зерновых культур на внешнем рынке будет министерство сельского хозяйства РФ.

Кабмин объясняет, что система квот поддерживает баланс между рынком зерновых внутри страны и экспортной частью. Поставки облагаются плавающей пошлиной, зависящей от цен.

Ранее Минсельхоз РФ предложил ввести до 31 декабря 2024 года квоты на ввоз в страну семян нескольких сельхозкультур. Предлагалось ввести квоты в отношении картофеля, пшеницы и меслина, ржи, ячменя, кукурузы и других.

В апреле стало известно, что российские власти планируют создать зерновую биржу БРИКС, что только укрепит Москву как ключевого поставщика.

