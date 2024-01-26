Власти США отказали дипломатам РФ в участии в Международном совете по зерну

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США отказали российским дипломатам в возможности участвовать в заседании Международного совета по зерну в Новом Орлеане. Об этом заявило посольство России в Вашингтоне.

"Вопиющим случаем стал запрет на участие дипломатов в заседании Международного совета по зерну 24 января в Новом Орлеане. Подобным поступком США явно продемонстрировали, что легко готовы нарушать свои обязательства в качестве принимающей стороны многосторонних заседаний", – приводит заявление дипмиссии РИА Новости.

Дипломаты заявили, что США неоднократно ставят препоны для участия РФ в мероприятиях, знаковых с точки зрения истории взаимодействия со Штатами. Они призвали Вашингтон оценить последствия курса на выхолащивание отношений между странами.

В посольстве также призвали США ответственно подходить к функциям организатора международных встреч. Там подчеркнули, что участие в подобных встречах России востребовано другими государствами и необходимо для принятия эффективных решений по проблемам, которые волнуют весь мир.

Международный совет по зерну является межправительственной организацией, целью которой ставится содействие и укрепление международного сотрудничества в области зерна между экспортерами и импортерами зерновых культур.

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