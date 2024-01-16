Путин заявил, что в РФ полностью обеспечивается продовольственная безопасность

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Российская Федерация полностью обеспечивает свою продовольственную безопасность, заявил Владимир Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ.

"По основным видам продуктов все стабильно", – цитирует президента ТАСС.

По словам Путина, страна продолжает уверенно удерживать первое место в мире по продажам пшеницы на глобальных рынках.

"В этом году (урожай зерновых будет. – Прим. ред.) 143 миллиона тонн, то есть если посчитать новые территории – плюс еще 4 миллиона тонн, то 147 миллионов будет", – пояснил глава государства.

Президент назвал этот результат хорошим и поблагодарил селян за такие показатели. При этом он отметил, что узнать точное количество урожая зерновых в новых субъектах РФ трудно, так как там другая статистика.

Путин также обратил внимание, что люди в полной мере воспользовались мерами господдержки, когда против западной сельхозпродукции были введены ответные контрсанкции.

Ранее Минсельхоз РФ предложил ввести с 23 января по 31 декабря 2024 года квоты на ввоз в страну семян нескольких сельхозкультур. Предлагалось ввести квоты в отношении картофеля, пшеницы и меслина, ржи, ячменя, кукурузы и других.

Правительство запретило вывозить пшеницу твердых сортов из РФ