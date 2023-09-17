Россия заняла второе место по экспорту всех видов зерна в 2022 году – Минсельхоз

Фото: 123RF/fotokostic

В прошлом году (июль 2022 – 2023 гг.) Россия вышла на второе место в мире по экспорту всех видов зерновых культур. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление первого замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут.

"По итогам прошедшего сезона мы заняли второе место по экспорту зерна в мире, всех зерновых", – заявила Лут.

Она добавила, что этот показатель был достигнут во многом за счет развития технологий и использования научных достижений.

По ее словам, в прошлом сезоне РФ экспортировала рекордные 60 млн тонн зерна, в том числе 47 млн тонн пшеницы. Лут отметила, что Россия будет наращивать объекты производства продукции, которая востребована на внешних рынках.

"Дальше хотим обеспечивать не только свою продовольственную безопасность, но и безопасность наших стран-партнеров, дружественных стран, целевых стран, у которых есть сложности с продовольствием", – заявила первый замминистра.

Ранее сообщалось, что Россия продолжит доминировать на мировом рынке зерна, даже невзирая на проблемы с судоходством в Черном море. Согласно данным издания La Figaro, у РФ имеются отличные перспективы на рынке в случае, если исключительно высокие урожаи пшеницы будут получены второй год подряд.