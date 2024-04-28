TV3: в Латвии не нашли альтернативы российским лекарствам

Фото: depositphotos/AntonMatyukha

Минздрав Латвии не поддержал идею о запрете российских и белорусских медицинских препаратов. Об этом сообщает латвийский телеканал TV3.

"В Латвию по-прежнему поступают медицинские товары и лекарства или их сырье, произведенные в России. Но заменителей им нет, поэтому Минздрав не поддерживает план запретить товары, произведенные в России и Белоруссии, в государственных и муниципальных публичных закупках", – отмечается в сообщении.

По данным телеканала, около 10% медикаментов, которые не зарегистрированы в стране, однако необходимы пациентам, поступают из РФ или Белоруссии.

Ранее перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) пополнился новыми наименованиями в РФ. В список были добавлены три препарата, которые применяются для лечения больных с различными вирусными и бактериальными инфекциями, а также инфекционно-воспалительными заболеваниями.

До этого в России заморозили предельные цены на некоторые жизненно важные противовирусные препараты до 1 января 2025 года.