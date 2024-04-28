"Активные граждане" примут участие в краеведческом диктанте "Московский код"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Проект "Активный гражданин" стал одной из площадок проведения краеведческого диктанта "Московский код". Проверить свои знания можно до 4 мая, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В этом году участникам диктанта предлагают 20 вопросов по истории и архитектуре города. За правильный ответ начисляются по пять баллов, которые можно обменять на поощрения на сайте "Миллион призов".

В частности, поучаствовать в диктанте можно на портале "Узнай Москву", на городских площадках в павильоне № 58 "Земледелие" на ВДНХ, музее-театре "Булгаковский дом", Культурном центре ЗИЛ и Музее Москвы.

Ведущими диктанта являются артисты театра и кино, телеведущие, деятели культуры и искусства, спортсмены и другие известные люди. "Московский код" начали проводить в 2020 году. За все время в акции приняли участие свыше 255 тысяч человек.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что дни исторического и культурного наследия пройдут в Москве по 31 мая. По его словам, на протяжении всех дней жители и гости столицы смогут познакомиться на экскурсиях, лекциях, мастер-классах с примерно 300 памятниками московской старины. Всего же, как он утверждает, запланировано более 600 мероприятий.

Мэр указал на то, что такая акция проводится для демонстрации современной жизни памятников Москвы, включая их исторические функции. При этом отдельный цикл мероприятий будет посвящен усадебному наследию, а на некоторых площадках пройдет специальная семейная программа.

